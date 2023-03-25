شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تميمة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص فى برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة برلين الألمانية الكشف عن تميمة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص، والتي ستقام بألمانيا خلال الفترة من 17 وحتى 25 يونيو بمشاركة أكثر من 170 دولة يمثلون 7000 لاعب ولاعبة يتنافسون في 26 رياضة أولمبية، بالإضافة إلى إقامة ثلاثة مؤتمرات عالمية مواكبة لهذه الألعاب، وتشارك منطقة الشرق الأوسط من خلال 19 دولة عربية إضافة إلى إيران.

أطلق على التميمة اسم الوحدة، وهى على هيئة قلب، وترمز إلى الشمول والحب والعمل الجماعي، على اعتبار أننا مجتمع واحد، بغض النظر عن المكان الذى أتينا منه، لن نهزم معًا، الوحدة".

سفين ألبريشت المدير الإداري للأولمبياد الخاص الألماني واللجنة المنظمة للألعاب العالمية كشف عن التميمة عبر برنامج تلفزيوني تابعه اكثر من 4 ملايين مشاهد.

تميه برلين مشاركة عدد كبير من اللاعبين حول العالم والتي مثلهم 9 لاعبين في وضع الملامح الاساسية لتميمة والتي استخدم في تصميمها الالوان المميزة لشعار الألعاب العالمية.



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