شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يقود هجوم الزمالك فى مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على الاعتماد علي ناصر منسى في قيادة هجوم الفريق أمام البنك الأهلى، في المباراة المقرر لها غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الدور السادس عشر من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وحرص الجهاز الفني للزمالك علي تجهيز ناصر منسي لقيادة هجوم الفريق الأبيض في مواجهة البنك الأهلي، خاصة فى ظل غياب التونسي سيف الدين الجزيرى بعد استدعائه لقائمة منتخب بلاده، ليصبح منسي أفضل خيار متاح أمام الجهاز الفني للفريق الأبيض.

ويفتقد الزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو، بسبب انضمام الثلاثي إلى قائمة منتخب مصر الأول استعداداً لمباراة مالاوي في الجولة الثالثة دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس الأمم الافريقية 2024، والتي من المقرر أن تقام في كوت ديفوار.

كما يغيب الرباعي حسام عبدالمجيد ومحمد طارق ومحمد أحمد بيسو وحاتم سكر، بسبب انضمامهم إلى قائمة المنتخب الأولمبي الذى يواجه منتخب زاميبا في الوقت الحالي، وذلك من أجل التأهل لبطولة كأس الأمم الافريقية والتي تقام في المغرب في العام الجاري، إضافة إلى غياب سيف الجزيرى بسبب انضمامه إلى قائمة منتخب تونس، وغياب حمزة المثلوثي بسبب الإصابة التي لحقت به قبل مباراة شباب بلوزداد في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.