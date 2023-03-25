شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المنتخب الأولمبى مع زامبيا فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الأولمبى بقيادة ميكإلى مباراة مهمة أمام زامبيا غداً بمدينة نيدولا فى إياب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم تحت 23 عاما.

وكانت كتيبة المدرب البرازيلى روجيرو ميكالى قد نجحت فى عبور إسواتينى بالدور الأول، بعد التعادل سلبيًا فى الذهاب، ثم ألفوز فى الإسكندرية بهدف نظيف.

الجيل السابق لمصر نجح فى بلوغ أولمبياد طوكيو الماضية، قبل أن يودع من الدور ربع النهائى على يد صاحب الميدالية الذهبية منتخب البرازيل.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبى مع زامبيا

تقام مباراة منتخب مصر مع زامبيا فى السادسة مساء غد، الأحد، بتوقيت القاهرة، ويحتاج المنتخب للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف من أجل العودة ببطاقة التأهل لأمم أفريقيا.

نتيجة مباراة الذهاب بين مصر وزامبيا

وفاز منتخب مصر الأولمبى بثنائية نظيفة فى لقاء الذهاب الذى جمعتهما باستاد الدفاع الجوى بالقاهرة.

أحرز هدفى منتخب مصر إبراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف لينتظر منتخب مصر مباراة الإياب أمام زامبيا فى "ندولا" الليلة حيث يتأهل ألفائز بمجموع المباراتين.

طاقم تحكيم كاميرونى لمباراة المنتخب الأوليمبى مع زامبيا

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم الكاف، طاقم تحكيم كاميرونى للإدارة لقاء منتخب مصر الأولمبى ونظيره الزامبى فى إياب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم تحت 23 عاما.

ويضم الطاقم كلا من: چينوت فرانك بيتو حكما للساحة، ويعأونه كل من: كارين فومو مساعد أول ورونالد ميتول مساعد ثانى وأليوم أليوم حكمًا رابعًا.

ويحتاج المنتخب الليلة إلى ألفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف من أجل العودة ببطاقة التأهل لأمم أفريقيا.