شكرا لقرائتكم خبر عن روى فيتوريا يحقق العلامة الكاملة مع منتخب مصر بعد 4 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر فوزا مهما على حساب مالاوي بنتيجة 2-0 مساء أمس، الجمعة، باستاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا (كوت ديفوار 2024). وسجل ثنائية الفراعنة محمد صلاح فى الدقيقة 20، وعمر مرموش بعد تسديدة اصطدمت بالمدافع تشارلز بيترو فى الدقيقة 45+1.

واستعاد منتخب مصر توازنه في المجموعة الرابعة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، قبل لقاء غينيا وإثيوبيا، وذلك فى أول مواجهة رسمية للفراعنة تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وكان فيتوريا تولى مهمة تدريب منتخب مصر في يوليو الماضي، وأدار 3 مباريات ودية انتهت جميعها بفوز "الفراعنة" على النيجر (3-0) وليبيريا (3-0) وبلجيكا (2-1) بجانب مباراة رسمية وحيدة حقق فيها الفراعنة الفوز على مالاوى بهدفين دون رد.

وأكد البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطنى، أنه يعتمد على الأسلوب الهجومى مع الفراعنة، لافتا إلى أن أبرز السلبيات التى ظهرت في مواجهة مالاوي بالأمس تتمثل فى إضاعة الفرص، وعدم القدرة على تسجيل أكثر من هدفين.

وقال فيتوريا، خلال تصريحات عقب المباراة فى المؤتمر الصحفى، إنه يعمل دائما على تطبيق خطة الاستحواذ على الكرة والمبادرة الهجومية تبدأ من عنده، موضحاً أنه يمتلك لاعبين من ليفربول وطرابزون واتحاد جدة والأهلى والزمالك وبيراميدز قادرة على تنفيذ أفكاره.

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر، أنه أبلغ عمر مرموش بضرورة الذهاب للمرمى واختراق الدفاع، موضحاً أنه شدد عليه بأن اللاعب الجناح ليس جيداً بالنسبة له أن يستلم الكرة ويمررها إلى وسط الملعب ولكن الأفضل الإيجابية على المرمى.