شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر: لا توجد إصابات بين اللاعبين وحجازي جاهز للسفر إلى مالاوى والان مع تفاصيل الخبر
وشهدت مباراة أمس تدخلا عنيفا من لاعب مالاوي مع أحمد حجازي الذي سقط على الأرض، إلا أن تقرير طبيب المنتخب أكد أن حجازي جاهز تماما للسفر الي مالاوي.
ومن جانبه، أكد البرتغالى روى فيتوريا، أنه يعتمد على الأسلوب الهجومى مع الفراعنة، لافتا إلى أن أبرز السلبيات التي ظهرت في مواجهة مالاوي بالقاهرة تتمثل في إضاعة الفرص وعدم القدرة على تسجيل أكثر من هدفين.
وقال فيتوريا، خلال تصريحات عقب المباراة ، إنه يعمل دائما على تطبيق خطة الاستحواذ على الكرة والمبادرة الهجومية تبدأ من عنده، موضحاً أن يمتلك لاعبين من ليفربول وطرابزون واتحاد جدة والأهلى والزمالك وبيراميدز قادرة على تنفيذ أفكاره.
وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر، إنه أبلغ عمر مرموش بضرورة الذهاب للمرمى واختراق الدفاع، موضحاً أنه شدد عليه بأن اللاعب الجناح ليس جيداً بالنسبة له أن يستلم الكرة ويمررها إلى وسط الملعب ولكن الأفضل الإيجابية على المرمى.
وفاز المنتخب الوطنى على نظيره مالاوى بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على استاد الدفاع الجوى، بالجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت إيفوار.