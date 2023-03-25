شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب ومواقف.. استاد برج العرب شاهد على لقب الزمالك الوحيد بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ملاعب ومواقف" سلسلة يقدمها الخليج 365 طوال شهر رمضان الكريم، يرصد خلالها أهم الأحداث التى ارتبطت بملعب معين أو موقف ظل راسخاً فى عقول وأذهان الجماهير، وبمجرد ذكر الملعب يتحدث الجميع عن هذا الإنجاز أو اللقب.

ملعب اليوم هو استاد برج العرب بالإسكندرية، أحد أكبر الاستادات فى الشرق الأوسط، أقيم على مساحة 145 فدانا ومقام حوله سور بطول 3 كم ليتسع لحوالي 86 ألف مشجع.

وشهد استاد برج العرب بالإسكندرية تتويج فريق الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه على حساب فريق نهضة بركان بطل المغرب، بعدما حسم إياب نهائى البطولة الكونفدرالية بنتيجة 5 / 3 بضربات الترجيح، ليتوج الأبيض بأول ألقابه بالبطولة الكونفدرالية، تحت قيادة كريستيان جروس، المدير الفنى السابق لقلعة ميت عقبة.

حسمت مباراة إياب نهائى البطولة الكونفدرالية، بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء، مدافع الفريق، من ركلة جزاء، وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب لكن لصالح بطل المغرب، ونصت اللائحة على اللجوء لركلات الترجيح مباشرة دون لعب أوقات إضافية.

ونجح كل من خالد بوطيب، محمود علاء، عبد الله جمعة، يوسف أوباما وأحمد سيد "زيزو" في تسجيل ركلات الزمالك الخمس، بينما سجل إسماعيل المقدم، لابا كودجو وإيسوفو دايو لنهضة بركان وأهدر حمدي العشير ركلة واحدة.

كما نجح الزمالك بفضل تتويجه بلقب الكونفدرالية فى التأهل للعب مباراة السوبر الإفريقى ليواجه الترجى التونسى الذى شارك فى المباراة بصفته بطلاً لدورى أبطال إفريقيا عن النسخة الماضية، ليتوج باللقب الأبيض باللقب، للمرة الرابعة فى تاريخه على حساب الترجى التونسى، بعدما حقق الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، في فبراير 2020.