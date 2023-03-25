شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائى بطولة أوبتاسيا للاسكواش بمشاركة 3 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، السبت، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة أوبتاسيا للاسكواش، التى تستضيفها لندن حتى 26 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وتأهل لهذا الدور 3 لاعبين مصريين وهم: مازن هشام، كريم عبد الجواد لاعبا وادي دجلة ويوسف سليمان لاعب النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يلتقي كريم عبد الجواد مع منافسه بابتيست ماسوتي، بينما يواجه يوسف سليمان مواطنه مازن هشام.

وفاز مازن هشام في الدور ربع النهائي على زميله بوادي دجلة علي فرج المصنف الخامس عالميا بنتيحة 3-2 في مباراة استغرقت 66 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-7, 9-11, 1-11, 12-10.

بينما فاز كريم عبد الجواد على منافسه إيان يو نج بنتيحة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 16-14, 7-11, 12-10, 11-8.

وأخيرا فاز يوسف سليمان على الانجليزي تشارلي لي بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-9, 11-3.

وشهدت منافسات البطولة مشاركة 6 لاعبين مصريين وهم: كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، يوسف إبراهيم، علي فرج، مازن هشام، مروان الشوربجي.

وضمن مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي، حفاظه على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش حتى نهاية شهر مارس الجارى، على الرغم من غيابه عن المشاركة فى بطولة أوبتاسيا المقامة حاليا فى لندن وتستمر حتى 26 مارس، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.