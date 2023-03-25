شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد جهود كريم عرفات أمام سموحة بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الاسماعيلى جهود لاعبه كريم عرفات فى مباراة سموحة المقرر لها الخميس المقبل بالجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري بعد التعافى من الإصابة بكدمة شديدة فى القدم اليمنى. وأنهى كريم عرفات تنفيذ برنامجه التأهيلي وشارك فى التدريبات الجماعية للدراويش.

في سياق آخر، يستأنف فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل تدريباته اليوم السبت على فترتين فى الرابعة عصراً وفى التاسعة مساءً، استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها مساء الخميس المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان حمزة الجمل قد منح لاعبى الإسماعيلى راحة من التدريبات يومى الخميس والجمعة بمناسبة شهر رمضان الكريم.

ونجح فريق الإسماعيلى في التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح.

وطالب حمزة الجمل من اللاعبين بضرورة بذل الجهد في الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى والابتعاد من مراكز الهبوط.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.