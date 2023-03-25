شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. منتخب مصر يهزم السنغال.. وإنقاذ تاريخى لنجم الفراعنة أمام نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 25 مارس 2022 ، فاز منتخب مصر على نظيره السنغالي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة الدولي، فى ذهاب الجولة الحاسمة المؤهلة لمونديال 2022 بقطر.

سجل ساليو سيسيه مدافع منتخب السنغال هدف مصر بالخطأ فى مرمى فريقه فى الدقيقة الرابعة، بعدما ارتطمت كرة محمد صلاح بقدم اللاعب السنغالى لتسكن شباك ميندى حارس السنغال.

وحسمت مباراة الإياب فى داكار تأهل منتخب السنغال لكأس العالم بقطر عن طريق ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بفوز "أسود التيرانجا" بهدف دون رد.

وضم تشكيل منتخب مصر لمباراة الذهاب أمام السنغال كلاً من : محمد الشناوي ، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، عمر جابر، عمرو السولية ، حمدي فتحي ، محمد النني ،محمود حسن تريزيجية، محمد صلاح ومصطفى محمد.

فيما ضم تشكيل منتخب السنغال كلاً من : إدوارد ميندي _ كاليدو كوليبالي – عبده ديالو – بونا سار – ساليو سييس _ إدريسا جايي – نامباليس ميندي – شيخو كوياتيه _إسماعيلا سار – فامارا دييدهو و ساديو ماني.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

وفى مثل هذا اليوم 25 مارس 2016 أيضا، تمر ذكرى الإنقاذ الشهير لحمادة طلبة، ظهير منتخبنا الوطنى الأول الأسبق، فى مباراة نيجيريا، بعدما راوغ فيكتور موسيس، لاعب النسور، الحارس أحمد الشناوي، وكان على أعتاب تسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في الجابون، مطلع 2017 ووصل الفراعنة للمباراة النهائية وخسروا اللقب لصالح الكاميرون بهدفين مقابل هدف .

إنقاذ طلبة ساهم بقوة في صعود مصر للمونديال الأفريقي، حيث إن عدم التأهل كان سيدفع منتخبنا لمراكز متأخرة، ومن ثم التأثير السلبي على النواحي المعنوية للاعبين في مشوار تصفيات كأس العالم بروسيا.

منتخبنا الوطنى، كان متأخرًا حينها بهدف دون رد أمام نيجيريا، قبل أن يُسجل محمد صلاح التعادل للفراعنة مع ثوانى اللقاء الأخيرة، الذى أقيم فى إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة، بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

إنقاذ حمادة طلبة كان له رد فعل واسع من كل أطراف المنظومة الرياضية المصرية، بل إن هناك وسائل إعلام أجنبية تحدثت عن "الإنقاذ" الذي سيظل محفورًا في أذهان الجماهير المصرية.

ونجحت مصر فى تصدر المجموعة السابعة على حساب نيجيريا وتنزانيا، بعد اعتذار تشاد عن استكمال التصفيات، بسبب الظروف المادية التي يمر بها اتحاد كرة القدم التشادى.