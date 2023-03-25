الامارات | البرنامج الكامل لفعاليات كأس دبي العالمي 2023 لسباقات الخيول اليوم

الساعة: 12:30- فتح البوابات أمام الجمهور الساعة: 15:20- انتهاء باب التسجيل في مسابقات الجمال الساعة: 15:30- انطلاق الشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك» الساعة: 15:50- تحكيم مسابقة القبعات المبتكرة الساعة: 16:05- انطلاق الشوط الثاني «غودولفين مايل» الساعة: 16:25- تحكيم مسابقة أفضل زي تقليدي (وطني) الساعة: 16:40-انطلاق الشوط الثالث «دبي غولد كب» الساعة: 17:00- تحكيم مسابقة أفضل زي للرجال الساعة: 17:10- عزف السلام الوطني الساعة: 17:15-انطلاق الشوط الرابع «القوز سبرينت» الساعة: 17:40- تحكيم مسابقة أفضل زي ثنائي الساعة: 17:50- انطلاق الشوط الخامس «ديربي الإمارات» الساعة: 18:15- تحكيم مسابقة أفضل زي للسيدات الساعة: 18:25- انطلاق الشوط السادس «دبي غولدن شاهين» الساعة: 18:32- أذان المغرب وموعد الإفطار الساعة: 19:10- انطلاق الشوط السابع «دبي تيرف» الساعة: 19:25- تكريم رعاة «كأس دبي العالمي» الساعة: 20:00- انطلاق الشوط الثامن «لونجين دبي شيماء كلاسيك» الساعة: 20:02- أذان العشاء الساعة: 20:35- انطلاق الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي» الساعة: 21:05- حفل ختام الأمسية الـ27 لـ«كأس دبي العالمي».

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم السبت 25-3-2023 منافسات كأس دبي العالمي لسباقات الخيول بنسختها الـ27 وبأشواطها التسعة بإجمالي جوائز تبلغ 30.5 مليون دولار، وتقام للمرة الأولى بالتزامن مع الشهر الفضيل. فيما يلي البرنامج الكامل لفعاليات أمسية «كأس دبي العالمي»:

شكرا لقرائتكم خبر عن البرنامج الكامل لفعاليات كأس دبي العالمي 2023 لسباقات الخيول اليوم والان نبدء بالتفاصيل

محمد ايمن

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