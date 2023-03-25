على رأسها لقاء «فيوتشر وطلائع الجيش».. مواعيد مباريات اليوم السبت

الشارقة - اميمة ياسر - مواعيد مباريات اليوم السبت في مختلف المسابقات العالمية، وجاء أبرزها لقاء البرازيل والمغرب وديًّا، ومواجهة فيوتشر وطلائع الجيش في كأس الرابطة المصرية.

تقام مباراة فيوتشر وطلائع الجيش، اليوم السبت في تمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد بتروسبورت.

مباراة إسكتلندا وقبرص، ستقام اليوم السبت في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة أرمينيا وتركيا، ستقام اليوم السبت في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة سويسرا وروسيا البيضاء، ستقام اليوم السبت في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة كرواتيا وويلز، ستقام اليوم السبت في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة إسبانيا والنرويج، ستقام اليوم السبت في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة أندورا ورومانيا، ستقام اليوم السبت في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة ألمانيا وبيرو، ستقام اليوم السبت في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة المغرب والبرازيل، ستقام اليوم السبت في منتصف الليل بتوقيت القاهرة.