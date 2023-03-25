شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يركز على الكرات الثابتة فى تدريبات الأهلى استعداداً للهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يركز مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على تدريب لاعبيه على تنفيذ الركلات الثابتة خلال تدريبات فريقه اليومية استعداداً لمواجهة الهلال السوداني، والمقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكلف كولر مجموعة من اللاعبين، منهم أحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وبرونو سافيو، بتسديد الضربات الثابتة.

ويواصل فريق الأهلى تدريباته اليوم، السبت، باستاد التتش فى التاسعة مساءً، استعداداً لمواجهة الهلال السوداني والمقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

ويخوض الأهلى مرانه اليوم في غياب عدد كبير من اللاعبين لأسباب مختلفة، حيث تلقى كل من الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام "7 لاعبين"؛ لصفوف منتخب مصر الأول وهم(محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) استعداداً لمواجهة مالاوي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الافريقية والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

كما يغيب الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل بسبب إنضمامهم لصفوف المنتخب الأولمبي ، بينما يغيب الرباعى أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى وياسر إبراهيم عن التدريبات الجماعية بسبب الإصابة.

وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلى والهلال السودانى فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتى الهلال السودانى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط، والأهلى فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن فى المركز الرابع بدون نقاط.