شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعد لاعبيه بصرف المستحقات المتأخرة خلال أيام قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل لاعبو النادي المصري، على وعد من مجلس إدارة النادي، بصرف المستحقات المتأخرة خلال أيام قليلة، وذلك قبل اللقاء المرتقب للفريق البورسعيدي مع نادي الزمالك في الدوري.

وعاد النادي المصري إلى التدريبات مساء أمس الجمعة، بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي حصل عليها لاعبو الفريق، عقب انسحاب الأهلي من مباراة دور الـ 16 في كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ويستعد النادي المصري، لمواجهة نظيره نادي الزمالك، في اللقاء المقرر إقامته يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل المقبل ضمن منافسات بطولة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

من ناحية أخرى، يعمل الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، على إعادة تقييم محترفى الفريق البورسعيدي خلال الفترة الحالية، لتحديد اللاعبين الذين يمكن الاستغناء عنهم بنهاية الموسم من أجل ضم لاعبين جدد لدعم الفريق في المراكز التى تحتاج إلى تدعيم.

ويضم المصري قائمة محترفين تشمل كلا من: التونسي إلياس الجلاصي، الجزائريين عماد الدين بو بكر وعبد الرحيم دغموم، فرانك إيتوجا، أنتوني أكبوتو، وإيزي إيميكا.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 20 مباراة، فاز فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.