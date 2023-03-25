شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نجمك.. حسام البدرى صائد البطولات داخل وخارج الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر حسام البدرى، لاعب النادي الأهلي السابق والمدير الفني السابق لمنتخب مصر والقلعة الحمراء، أحد النجوم البارزين فى تاريخ كرة القدم المصرية، سواء داخل الملعب أو من على مقعد المدير الفني.

ولد حسام البدري في 18 مارس 1960، ويمتلك البدرى، الذى لعب للأهلى تاريخا طويلا مع الساحرة المستديرة، أسفر عن تنصيبه مدربا للفراعنة خلفا للمكسيكى أجيرى، والذى رحل عن تدريب الفراعنة بعد خروج المنتخب الوطنى من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى أقيمت فى مصر على يد جنوب أفريقيا.

حسام البدرى حقق 10 بطولات خلال مسيرته التدريبية، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، منها 9 مع الأهلى وبطولة وحيدة مع المريخ السودانى، وحصد البدرى مع الأهلى الدورى العام ثلاث مرات، بطولة دورى أبطال أفريقيا مرة واحدة، كأس السوبر الأفريقى مرة، وكأس السوبر المحلى 3 مرات، وكأس مصر مرة، بجانب الدورى السودانى مع المريخ، وحقق البدرى 7 بطولات محلية مع الأهلى هى الدورى 3 مرات والسوبر 3 مرات وكأس مصر مرة، بينما حقق البدرى بطولتين قاريتين وهى دورى الأبطال "مرة" وكأس السوبر الأفريقى "مرة" والدورى السودانى "مرة".

وفي عام 2013، أعلن اتحاد كرة القدم في ديسمبر تولي حسام البدري منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي استعدادًا لتصفيات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وقاد البدري المنتخب الأوليمبي للتأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لعام 2015، التي تؤهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد، ولكن المنتخب ودع البطولة من دورها الأول ، وفى 2019 تولي حسام البدري مسئولية تدريب منتخب مصر الأول.

رحل حسام البدري عن تدريب منتخب مصر بعد 10 مباريات قاد خلالها الفراعنة، وذلك بعدما قرر اتحاد كرة القدم توجيه الشكر له عقب التعادل مع الجابون

قاد البدري منتخب مصر في 10 مباريات، بينهم وديتين ضد بوتسوانا وليبريا، وحقق 6 انتصارات و4 تعادلات ولم يتلق أي هزيمة، مع البدري سجل منتخب مصر 14 هدفا، وتلقت شباك الفراعنة 4 أهداف.

في تصفيات كأس أمم أفريقيا لعب منتخب مصر مع البدري 4 مباريات، حقق خلالها الفوز على كل من توجو ذهابا وإيابا وجزر القمر، وتعادل مع كينيا ذهابا وإيابا وأيضا مع جزر القمر، ليتصدر المجموعة ويتأهل للبطولة التي ودعها الفراعنة من المباراة النهائية بالخسارة أمام منتخب السنغال بركلات الترجيح تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش.

أما في تصفيات كأس العالم فاز منتخب مصر على أنجولا بهدف وتعادل مع الجابون خارج ملعبه بهدف لكل فريق.

كما لعب منتخب مصر مباراتين وديتين تحت قيادة حسام البدري أمام ليبيريا وبوتسوانا وفاز الفراعنة بنفس النتيجة وهي هدف دون رد.