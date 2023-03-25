شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير طبى يحسم مشاركة محمود متولى مع الأهلى أمام الهلال بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، تقرير الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق بشأن موقف محمود متولي مدافع الأحمر بشأن المشاركة فى مباراة الهلال السوداني المقرر لها السبت المقبل بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ورغم حاجة كولر للدفع بـ محمود متولي فى مباراة الهلال كونه صاحب قدرات فنية جيدة، ويعول عليه كثيراً في خط الدفاع بجوار محمد عبد المنعم، إلا أن المدرب السويسري ينتظر الموقف النهائي للاعب من الدكتور أحمد أبوعبلة، خاصة أن متولى عانى من إصابة طويلة أبعدته عن الفريق عدة أسابيع مؤخراً، ويرغب كولر في أن يكون اللاعب جاهزاً بنسبة 100 % للمشاركة فى المباراة.

ويُفضل طبيب الاهلى منح محمود متولى فرصة كاملة لاستعادة فورمته الفنية والبدنية بعد الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وذلك خوفاً من الاستعجال وخسارة اللاعب لفترة أطول، لذا سيتم التمهّل فى حسم مصير محمود متولي من المشاركة في لقاء الهلال، لاسيما أن هناك مُتسعاً من الوقت للبت فى موقف اللاعب من التواجد فى تشكيلة المارد الأحمر للمشاركة في المباراة المرتقبة التي يسعى فيها الفريق للفوز من أجل حسم التأهل لنصف نهائي البطولة القارية.

فى نفس السياق، بدأ مسئولو النادي الأهلي فتح ملف تمديد تعاقد محمود متولى مدافع الفريق والذى ينتهي بنهاية الموسم المقبل، من أجل الاستمرار مع الأهلي لمدة 3 سنوات جديدة، لاسيما بعد الحصول على الضوء الأخضر من مارسيل كولر المدير الفني لتجديد عقد متولى، باعتباره من أهم الركائز فى صفوف الفريق الأحمر فى الوقت الحالي.

ويقدم محمود متولى مستويات طيبة مع الأهلي الفترة الأخيرة، وهو ما دفع الجهاز الفني للموافقة على تمديد عقده ومنح إدارة التعاقدات الضوء الأخضر لتجديد عقد اللاعب، فى ظل حاجة الأهلي لجهوده خلال الفترة المقبلة.

وأبدى محمود متولى موافقة مبدئية على تمديد عقده مع الأهلي فى ظل رغبته فى استكمال مسرته فى قلعة الجزيرة في ظل المساندة والدعم الذى وجده داخل النادى في بداية رحلته مع الفريق حينما تعرض لسلسلة من الإصابات.

ونجحت ثنائية محمود متولي ومحمد عبد المنعم في تقديم مستويات مميزة للغاية في الخط الخلفي للمارد الأحمر، منذ انطلاق الموسم الحالي، وهذا ما تؤكده معدلات الأهداف التي استقبلتها شباك الفريق منذ إصابة محمود متولي.