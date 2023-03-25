شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقسيم الـ50 ألف مُشجع فى مباراة الأهلي والهلال بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الفريق المرتقبة أمام الهلال السوداني، المقرر لها التاسعة مساء الأول من أبريل المقبل باستاد القاهرة، فى ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتطلع الجمهور الأهلاوي لتشجيع فريقه من أجل الفوز على بطل السودان والتأهل لنصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها 10 مرات.

وحصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مُشجع يتم تقسيمهم، كالتالي حسب تأكيدات سعد شلبي المدير التنفيذي للقلعة الحمراء:

1_ 36 ألف متفرج فى مدرجات الدرجة الثالثة شمال ويمين

2_10.400 متفرج في مدرجات الدرجة الثانية

3_ 1000 متفرج في المقصورة الأمامية

4_ 126 متفرجا في المقصورة الرئيسية

5_100 متفرج لجمهور نادي الهلال

وأكد سعد شلبي، فى تصريحات تليفزيونية، أنه تحديد الأحد المقبل كموعد مبدئي لطرح تذاكر مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني.