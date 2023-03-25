شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة اليسرى للزمالك صداع فى رأس الجهاز الفنى قبل مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل الجبهة اليسرى صداعاً فى رأس الجهاز الفني للزمالك، بعد تأكد غياب محمد عبد الشافى عن مباراة البنك الأهلى المقرر لها غداً الأحد فى كأس الرابطة، لمعاناته من الإصابة وحصوله على إجازة من تدريبات الفريق الأبيض، فضلاً عن غياب أحمد فتوح لارتباطه بالتواجد فى معسكر المنتخب الوطنى.

ويفتقد الزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو، بسبب انضمام الثلاثي إلى قائمة منتخب مصر الأول استعداداً لمباراة مالاوي في الجولة الثالثة دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس الأمم الافريقية 2024، والتي من المقرر أن تقام في كوت ديفوار.

كما يغيب الرباعي حسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد أحمد بيسو وحاتم سكر بسبب انضمامهم إلى قائمة المنتخب الأولمبي، الذى يواجه منتخب زامبيا فى الوقت الحالي، وذلك من أجل التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام فى المغرب خلال العام الجاري، إضافة إلى غياب سيف الجزيرى بسبب انضمامه إلى قائمة منتخب تونس، وغياب حمزة المثلوثي ومحمد عبد الشافى بسبب الإصابة.

ويستهدف الجهاز الفنى للزمالك الاستفادة من بطولة كأس الرابطة فى تجهيز جميع اللاعبين وتحضير العناصر التى لا تشارك كثيرا فى اللقاءات، فضلاً عن رغبته فى الوقوف على مستوى عدد كبير من عناصر الناشئين والشباب ومنحهم الفرصة التى كان من الصعب أن تأتى بسهولة فى الدورى المصرى ودورى أبطال أفريقيا.