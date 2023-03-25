شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة اليسرى للزمالك صداع فى رأس الجهاز الفنى قبل مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمثل الجبهة اليسرى صداعاً فى رأس الجهاز الفني للزمالك، بعد تأكد غياب محمد عبد الشافى عن مباراة البنك الأهلى المقرر لها غداً الأحد فى كأس الرابطة، لمعاناته من الإصابة وحصوله على إجازة من تدريبات الفريق الأبيض، فضلاً عن غياب أحمد فتوح لارتباطه بالتواجد فى معسكر المنتخب الوطنى.
كما يغيب الرباعي حسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد أحمد بيسو وحاتم سكر بسبب انضمامهم إلى قائمة المنتخب الأولمبي، الذى يواجه منتخب زامبيا فى الوقت الحالي، وذلك من أجل التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام فى المغرب خلال العام الجاري، إضافة إلى غياب سيف الجزيرى بسبب انضمامه إلى قائمة منتخب تونس، وغياب حمزة المثلوثي ومحمد عبد الشافى بسبب الإصابة.