شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستهل مشوار الدفاع عن لقب كأس رابطة الأندية بمواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى التاسعة والربع مساء اليوم، السبت، يلتقي فريق فيوتشر مع طلائع الجيش، فى المباراة التي تجمع الفريقين باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية، وكان فريق فيوتشر قد توج بالنسخة الأولى من البطولة والتى أقيمت العام الماضي، وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ليحصد أبناء علي ماهر أول ألقابهم في سنة أولى دوري ممتاز.

ويدخل فريق فيوتشر مباراة اليوم تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، منتشيا، بعدما استعاد الفريق توازنه محليا وإفريقيا، حيث نجح فيوتشر في فرض هيمنته على وصافة مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 44نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 21 مباراة ط، فاز في 11 لقاء وتعادل في 9 مباريات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو فيوتشر 27 هدفا واستقبلت شباكهم 14.

أما على الجانب الأفريقي، فنجح فيوتشر فى حصد فوز ثمين مؤخرا على فريق إسكو دي كارا التوجولي بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 8 نقاط متساويا مع بيراميدز، ويحتل الجيش الملكي المغربي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الثالث يأتي فريق فيوتشر برصيد 8 نقاط أيضا، بينما يتذيل أسكو دي كارا المجموعة برصيد نقطة واحدة.

واستعاد فيوتشر جهود صانع ألعابه محمد رضا بوبو، حيث انتظم اللاعب في مران الفريق استعدادا للطلائع، بعد تعافيه من الإصابة التي حرمته من المشاركة مع فريقه في اللقاء الأخير، ومن جانبه، شدد علي ماهر على أهمية الفوز في المباراة المرتقبة، لمواصلة رحلة الدفاع عن اللقب، خاصة وأن البطولة شهدت الكثير من النتائج المتغيرة والمفاجآت.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق طلائع الجيش مباراة اليوم، بقيادة مدربه عماد النحاس، وكان الطلائع قد تلقى هزيمة مفاجئة في آخر لقاء خاضه بالدوري، عقب الخسارة أمام المصري بهدف نظيف.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، فاز في 3 لقاءات، وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 21 هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا آخر.

وحذر عماد النحاس لاعبيه من خطورة الجانب الهجومي لفيوتشر، خاصة رباعي الهجوم، مروان محسن وأحمد عاطف ومحمد رضا بوبو وأحمد رفعت العائد مؤخرا للمشاركة، كما شدد النحاس على أهمية الفوز في تلك المباراة لمنح الفريق حافز إيجابي قبل استئناف مباريات الدوري.