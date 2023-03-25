شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يختتم تدريباته اليوم قبل مواجهة الإياب أمام زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالي، اليوم، استعداداته لمواجهة زامبيا غدا فى إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة فى المغرب، وكانت مباراة الذهاب أقيمت بالدفاع الجوى وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين، ويحتاج منتخب مصر للتعادل بأى نتيجة أو الخسارة بفارق هدف للتأهل للبطولة والعودة ببطاقة العبور.

فى السياق ذاته، أكد محمود حرب، المدير الإداري لمنتخب مصر الأولمبي، أن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي متفهم تماما المعتقدات الدينية وصيام شهر رمضان المبارك قائلا، "ميكالي متفهم تماما وقال إنه لن يتحدث مع اللاعبين بشأن الصيام أو الإفطار فى مباراة العودة أمام زامبيا والتي تقام أثناء الصيام".

وأضاف حرب، "ميكالي طلب فقط معرفة قرار اللاعبين لأنه أمر يرجع إليهم، حتى يكون على علم بما سيحدث يوم المباراة"، وأكد حرب أن الفوز على زامبيا بهدفين دون رد في القاهرة هو نصف الطريق، وهو ما قاله ميكالي للاعبين بعد المباراة بأن هذه المباراة هي الشوط الأول، ويتبقى الشوط الثاني في زامبيا لحسم التأهل للبطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وعن الغيابات قال حرب، "محمود صابر فقط هو الذى غاب عن مباراة زامبيا في القاهرة بسبب الإيقاف لحصوله على إنذارين، وسيعود فى المباراة الثانية فى زامبيا".