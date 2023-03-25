شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المباريات فى الأهلى تجتمع اليوم لوضع الترتيبات النهائية لمواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة المباريات بالنادى الاهلى اجتماعاً مطولًا ظهر اليوم، السبت، للترتيب والتجهيز لكافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي والهلال السوداني، المحدد لها أول أبريل باستاد القاهرة، فى ختام دور المجموعات لدوري الأبطال.

وعقدت اللجنة اجتماعاً الخميس الماضى، ناقشت فيه العديد من الجوانب، بدأت بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وفي مقدمتها الأمن و«الأفريقية» و«تذكرتي» و«استادات»، ولاقت اللجنة تفاهمًا وتعاونًا كبيرًا من جانب كافة الجهات الوطنية، والتى تبذل جهدًا كبيرًا لمساندة الأهلي فى مهمته الوطنية، وتوفير كافة سبل الراحة للجماهير.

على صعيد مختلف، يرغب الجهاز الفنى للاهلى فى تجهيز واستعادة كل اللاعبين قبل موقعة الهلال السودانى باعتبارها مباراة حاسمة وبمثابة عنق الزجاجة فى مشوار الفريق الأحمر القارى، لأن الفوز فيها يعنى الصعود إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، ولكن التعادل أو الخسارة يعنى أن الأهلى سيودع البطولة الأفريقية.

وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلى والهلال السودانى فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتى الهلال السودانى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط، والأهلى فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن فى المركز الرابع بدون نقاط.