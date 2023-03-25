شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك يحذر لاعبيه من صعوبة مباراة البنك الأهلى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد عبد المقصود، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك والقائم بأعمال المدير الفني بعد اعتذار أسامة نبيه ورحيل البرتغالى جوسفالدوا فيريرا، تحذيراً شديد اللهجة لنجوم الزمالك من صعوبة مباراة البنك الأهلى التي تجمع الفريقين فى التاسعة والربع مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وطالب عبد المقصود من اللاعبين بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط على البنك الأهلى ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف المنافس محذراً من التهاون أمام مرمى الخصم،أو الوقوع في الأخطاء الدفاعية التي من الممكن أن تتسبب في استقبالهم الأهداف وبالتالي تصعب عليهم اللقاء.

وينوى الزمالك تصعيد عدد من الوجوه الشابة بالفريق خلال الفترة المقبلة للاعتماد عليهم فى مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة من أجل تحقيق أكثر من هدف، أولهم الوقوف على مستواهم وقدرتهم على الأداء تحت ضغوط، والبداية من مواجهة البنك الأهلى.

ويرغب الزمالك فى إراحة بعض اللاعبين الكبار بالفريق بعد تراجع مستواهم بشكل واضح خلال الفترة الماضية ، ويستهدف الجهاز الفنى للزمالك الاستفادة من بطولة كأس الرابطة فى تجهيز جميع اللاعبين وتحضير العناصر التى لا تشارك كثيرا فى اللقاءات، فضلاً عن رغبته فى الوقوف على مستوى عدد كبير من عناصر الناشئين والشباب ومنحهم الفرصة التى كان من الصعب أن تأتى بسهولة فى الدورى المصرى ودورى أبطال أفريقيا.