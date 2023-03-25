شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة فيوتشر وطلائع الجيش فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق فيوتشر مع طلائع الجيش باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم فى نسختها الثانية.







فيوتشر حامل اللقبوكان فريق فيوتشر قد توج بالنسخة الأولى من البطولة والتي أقيمت العام الماضي، وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ليحصد أبناء علي ماهر أول ألقابهم فى سنة أولى دورى ممتاز.

موعد مباراة فيوتشر وطلائع الجيشوتقام مباراة فيوتشر وطلائع الجيش فى التاسعة والربع مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت.







ترتيب الطلائع في الدوري ترتيب الطلائع في الدوري يحتل طلائع الجيش المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، فاز في 3 لقاءات، وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 21 هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا آخر.

ترتيب فيوتشر في الدوريويدخل فريق فيوتشر مباراة اليوم تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، منتشيا، بعدما استعاد الفريق توازنه محلياً وأفريقياً، ونجح فيوتشر فى فرض هيمنته على وصافة مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 44 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 21 مباراة ط، فاز في 11 لقاء وتعادل في 9 مباريات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو فيوتشر 27 هدفا واستقبلت شباكهم 14 هدفا آخر.

من جهته حذر عماد النحاس لاعبيه من خطورة الجانب الهجومي لفيوتشر، خاصة رباعي الهجوم مروان محسن وأحمد عاطف ومحمد رضا بوبو وأحمد رفعت العائد مؤخرا للمشاركة، كما شدد النحاس على أهمية الفوز في تلك المباراة لمنح الفريق حافز إيجابي قبل استئناف مباريات الدوري.

آخر مواجهة بين الفريقينترجع آخر مواجهة جمعت فيوتشر وطلائع الجيش إلى 24 ديسمبر الماضي، وذلك ضمن منافسات الدور الأول من دوري الموسم الجاري، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.