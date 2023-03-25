شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتعامل ميكالي مع صيام لاعبى المنتخب الأولمبي فى مواجهة زامبيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود حرب، المدير الإداري لمنتخب مصر الأولمبي، أن البرازيلي روجيرو ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي متفهم تماماً الاعتقادات الدينية وصيام شهر رمضان المبارك قائلا، "ميكالي متفهم تماما، وقال إنه لن يتحدث مع اللاعبين بشأن الصيام أو الإفطار فى مباراة العودة أمام زامبيا، والتى تقام أثناء الصيام".

وأضاف حرب، "ميكالي طلب فقط معرفة قرار اللاعبين لأنه أمر يرجع إليهم، حتى يكون على علم بما سيحدث يوم المباراة".

وأكد حرب أن الفوز على زامبيا بهدفين دون رد في القاهرة هو نصف الطريق، وهو ما قاله ميكالي للاعبين بعد المباراة بأن هذه المباراة هى الشوط الأول، ويتبقى الشوط الثانى فى زامبيا لحسم التأهل للبطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويلتقي منتخب مصر الأولمبى نظيره الزامبي غدا فى إياب المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب.

وتقام مسابقة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة على الأراضى المغربية، بعدما أقيمت النسخة الماضية فى مصر. ومن المقرر أن تنطلق المسابقة فى يونيو من العام الجارى، واستقبل المغرب هذه المسابقة أيضًا عام 2011، وفى ذلك التوقيت نجح جيل محمد صلاح فى التأهل إلى الأولمبياد باحتلاله المركز الثالث بها.