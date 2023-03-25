شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتصالات والزمالك مع طلائع الجيش فى ربع نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات ربع النهائي من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال best of 5 ، التى تقام على ملاعب الأندية المذكورة أولا، ويلتقى الأهلى مع المصرية للاتصالات، والزمالك مع طلائع الجيش، والاتحاد السكندرى مع سبورتنج.

وكان من المقرر إقامة المباريات أمس الجمعة إلا أنه تم تأجيلها بناءً على طلب الأندية نظرا لأنه ثانى أيام شهر رمضان، وتقام المباريات فى التاسعة مساء اليوم، وفقا لما أعلنته لجنة المسابقات باتحاد السلة.

ويتصدر فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى ترتيب دورى السلة رجال للمراكز من الأول الى الثامن بعد انتهاء الجولة الرابعة عشر والأخيرة فى الدور الأول من البطولة.

ونجح الاتحاد السكندرى فى الفوز فى مباراته أمام الأهلى، ليتصدر الترتيب برصيد 27 نقطة وهو نفس رصيد الأحمر وبفارق الأهداف، ليأتى الاهلى فى الوصافة