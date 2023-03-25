شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع الليلة خطة عبور البنك الأهلى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسم أحمد عبد المقصود، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك والقائم بأعمال المدير الفني، بعد اعتذار أسامة نبيه ورحيل البرتغالى جوسفالدوا فيريرا، خطة عبور الأبيض للبنك الأهلى ليلة اليوم السبت قبل المباراة التي تجمع بين الفريقين في التاسعة وربع مساء غداً الأحد باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وركز عبد المقصود على مدار اليومين الماضيين على دراسة نقاط القوة والضعف في فريق البنك الأهلى من أجل تحفيظها للاعبين لتلاشى، الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات في صفوف المنافس لانتزاع الفوز والصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس الرابطة.

وطالب عبد المقصود اللاعبين بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط على البنك الأهلى ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف المنافس، محذراً من التهاون أمام مرمى الخصم، أو الوقوع فى الأخطاء الدفاعية التي من الممكن أن تتسبب فى استقبالهم الأهداف وبالتالي تصعب عليهم اللقاء.

ويستهدف الجهاز الفنى للزمالك الاستفادة من بطولة كأس الرابطة فى تجهيز جميع اللاعبين وتحضير العناصر التى لا تشارك كثيرا فى اللقاءات، فضلاً عن رغبته فى الوقوف على مستوى عدد كبير من عناصر الناشئين والشباب ومنحهم الفرصة التى كان من الصعب أن تأتى بسهولة فى الدورى المصرى ودورى أبطال أفريقيا.