شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الكرة بنادى الزمالك الليلة استعداداته لمواجهة البنك الأهلى فى كأس الرابطة، ويخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير ثم يعلن الجهاز الفنى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا.

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها التاسعة والربع مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية المحترفة.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى كأس رابطة الأندية

طريق الزمالك فى البطولة بعد مواجهة البنك الأهلى فى دور الـ16

وفى حال تأهل الزمالك إلى دور الـ8 سيواجه الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفى نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وفاركو مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى بكأس رابطة الأندية المحترفة فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.