فرنسا تهزم هولندا برباعية وهاتريك لوكاكو يقود بلجيكا لهزيمة السويد

استهل منتخب فرنسا مبارياته في تصفيات يورو 2024 بفوزٍ على نظيره الهولندي برباعية نظيفة، اليوم الجمعة على ملعب "فرنسا" في العاصمة باريس، فيما انتصرت بلجيكا على السويد بنتيجة 3-0 على ملعب "فريندز أرينا" القريب من مدينة استوكهولم.



وضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضمّ منتخبات اليونان وأيرلندا وجبل طارق، انتصر منتخب الديوك بقيادة مدربه ديدييه ديشان برباعية بيضاء، تناوب على تسجيلها كلّ من أنطوان غريزمان (د.3) ودايوت أوباميكانو (د.8) وكذلك كيليان مبابي في الدقيقة 22 وكذلك 87، ليخطف الأخير الأضواء بما أنّه سجل للمرة الأولى كقائد لمنتخب فرنسا بعد منحه الشارة التي سيحملها لسنواتٍ طويلة.



في المقابل، كان هذا السقوط مدوياً بالنسبة لهولندا في أول ظهور للمدرب العائد لمنتخب الطواحين روناد كومان، الذي خلف لويس فان غال، حيث ترك الأخير مهامه عقب نهاية كأس العالم 2022 في قطر، والتي ودعها من ربع النهائي أمام الأرجنتين.



في ولقاء آخر ضمن المجموعة السادسة، انقادت السويد لهزيمة بثلاثية نظيفة أمام بلجيكا، سجلها مهاجم إنتر ميلانو روميلو لوكاكو (هاتريك)، الذي كان بأمسّ الحاجة للتألق لاستعادة الثقة بنفسه بعد موسم متذبذب مع النيراتزوري وقبلها مع تشلسي.



وشهدت مباراة السويد وبلجيكا مشاركة المخضرم نجم نادي ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش، الذي لعب هذا اللقاء عن عمر يناهز الـ41 عاماً و172 يوماً، بحسب ما ذكرت "سكاوكا" المتخصصة في الأرقام والإحصاءات.



يُذكر أن مجموعة السويد وبلجيكا تضمّ أيضاً النمسا وأذربيجان وإستونيا، مع العلم أن صاحبي المركزين الأول والثاني يتأهلان إلى بطولة يورو 2024، التي ستقام في ألمانيا.



(وكالات)