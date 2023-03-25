شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين فى الأهلي يترقبون الفرصة مع كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عدد من لاعبي الأهلي الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الأحمر ودخول حسابات مارسيل كولر المدير الفني، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، والانتهاء من مواجهة الهلال السوداني فى ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها 1 أبريل المقبل باستاد القاهرة.

وأعلن كولر أنه ينوى الاستمرار في سياسة التدوير بين اللاعبين فى ظل ضغط المباريات، وخشية تعرض اللاعبين الأساسيين للإجهاد الفترة المقبلة، وأنه ينوى منح الفرصة لكل اللاعبين المقيدين فى القائمة.

وهناك أكثر من لاعب في الأهلي يترقبون الحصول على الفرصة مع الأهلي مثل:

محمد الضاوي كريستو

يترقب التونسي محمد الضاوي كريستو الحصول على فرصة مع الأهلي، بعدما خرج من حسابات كولر الفترة الأخيرة، لاسيما بعد تألقه رفقة منتخب تونس خلال المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للشباب.

شادي حسين

ينتظر شادي حسين الحصول على فرصة كاملة مع الأهلي تحت قيادة كولر، لاسيما أنه لا يشارك بشكل أساسيا، بل على فترات، من أجل إثبات نفسه وأنه جدير بارتداء قميص الفريق الأحمر.

برونو سافيو

يترقب البرازيلي برونو سافيو العودة للمشاركة مع الأهلي ودخول حسابات كولر، بعد فترة من الغياب عن صفوف الفريق الفترة الماضية، باعتبار أنه غاب عن المشاركة من قبل سفر فريقه على المغرب للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

أيمن أشرف

يرغب أيمن أشرف فى الحصول على فرصة المشاركة مع الأهلي، لاسيما أنه لم يشارك في أي مباراة مع الأهلي الموسم الحالي، ويخرج دائما من حسابات المدرب السويسري، رغم النقص الذي يواجهه الفريق الأحمر في مركزي قلب الدفاع والجبهة اليسرى، واللذين يجيد أيمن اللعب فيهما.

كريم الدبيس

من اللاعبين الذين يمنون نفسهم الحصول على فرصة المشاركة مع الأهلي هو كريم الدبيس الذي نال ثقة الجهاز الفني مؤخرا بعدما قرر تصعيده للتدريب مع الفريق الأول بشكل مستمر.