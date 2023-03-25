موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دوري أبطال أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الاهلى تدريباته اليوم، السبت، باستاد التتش بالجزيرة فى التاسعة مساءً، استعداداً لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان المارد الأحمر قد حصل على راحة لمدة أسبوع من التدريبات عقب العودة من الكاميرون بعد الفوز على القطن برباعية دون رد.