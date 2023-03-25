شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات من ذهب فى الرياضات النسائية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الرياضة المصرية نجمات استطعن كتابة التاريخ وحفر أسمائهن بحروف من ذهب فى الرياضات المختلفة، سواء الفردية أو الجماعية، نرصد فى السطور التلية أبرز هؤلاء النجمات..

نجحت البطلة المصرية فريال أشرف لاعبة الكاراتية فى حفر اسمها بحروف من ذهب في تاريخ الرياضة المصرية والعربية والأفريقية، بعدما حصدت أول ميدالية ذهبية لمصر والعرب وأفريقيا فى أولمبياد طوكيو الأخيرة، لتحقق إنجازاً تاريخياً غير مسبوق وتصبح مثالاً قوياً للتحدى وإثبات الذات.

يمتلك فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نجمة من ذهب، وهى قائدة الفريق نهلة سامح صائدة البطولات على مدار تاريخها فى القلعة الحمراء، ولا تزال حتى الآن تحصد الذهب.

واستطاعت نهلة سامح عدم خسارة أى بطولة محلية طوال مسيرتها سواء على مستوى الفريق الأول أو مرحلة الناشئين حتى وصلت مؤخرا إلى اللقب رقم 50 مع الأهلى فى مختلف البطولات بعد حصد السوبر.

وتمتلك نهلة سامح 19 بطولة دورى، 19 بطولة كأس مصر، 6 بطولة أفريقيا، 5 بطولة عربية ولقب كأس السوبر.

كما تمتلك نهلة سامح مواصفات قيادية فى الملعب وخارجه، خاصة أنها قريبة جدا من جميع زميلاتها وتشارك الجهاز الفنى بقيادة حمدى الصافى العديد من القرارات وحل المشاكل فى الفريق.

تعد سارة سمير بطلة رفع الأثقال الأولمبية الحاصلة على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو من أبرز فتيات الرياضة المصرية فى ظل إيمانها بقدراتها لاقتناص الذهب فى البطولات الدولية والعالمية والأفريقية التى تشارك فيها.

ولدت سارة سمير عام 1998 في قرية الهوانية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، وكانت تحلم منذ الصغر أن تصبح بطلة عالمية فى رفع الأثقال، فى ظل تشجيع أسرتها على تحقيق حلمها، خاصة أن والدها كان يمارس نفس اللعبة وشقيقها الأكبر محمد أيضًا كان مدربا لرفع الأثقال.

مارست سارة لعبة رفع الأثقال وعمرها لم يتجاوز الـ11 عاماً واستطاعت أن تتفوق في اللعبة بقوة بتشجيع ودعم مدربيها وأسرتها.

واستطاعت بطلة رفع الأثقال سارة سمير أن تثبت يوما بعد يوم إمكانياتها فى عالم الحديد بعدما استطاعت العودة للمنصة العالمية مجددا بحصد 3 ذهبيات فى وزن 76 كجم ببطولة العالم الأخيرة بكولومبيا.

ورفعت سارة سمير رصيدها إلى سبعة ميداليات منهم أربعة ميداليات ذهبية و ثلاثة ميداليات فضية في نسخ بطولات العالم للكبار التي شاركت بها حتي الآن، لتؤكد صدارتها كأول امرأة مصرية و عربية وإفريقية في رفع الاثقال تصل الي هذا العدد من الميداليات.

واستطاعت جيانا فاروق بطلة الكارتيه التى أعلنت إعتزالها مؤخرا رغم سنها الصغير أن تحقق الكثير من البطولات والألقاب، وصلت إلى 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم و13 ذهبية فى البطولات الدولية الأخرى إضافة إلى 15 ميدالية فضية.

كما إستطاعت أن تكون أول لاعبة تتأهل لأولمبياد طوكيو ، واول لاعبة تحقق ميدالية أولمبية فى لعبة الكاراتيه حيث توجت بالميدالية البرونزية فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

تواصل سمر حمزة، بطلة المصارعة، كتابة التاريخ لتصبح المرأة الحديدية فى عالم اللعبة، لما تمتلكه من طموح تمكنت من خلاله من التتويج بالميدالية الفضية فى منافسات بطولة العالم الأخيرة بصربيا، بعد الهزيمة أمام بطلة تركيا ياسمين أدار.

وتصدرت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة التصنيف العالمى للعبة، وفقا للاتحاد الدولي للمصارعة نوفمبر الماضى، لتدخل التاريخ مجدداً بعدما توجت بميداليات بطولة العالم

سمر حمزة من مواليد 1995 تبلغ من العمر 27 عاما، فهى من محافظة الإسكندرية، بدأت تمارس الرياضة فى سن متأخرة، حيث بدأت الرياضة مع لعبة الكاراتيه.

اسطاعت هنا جودة نجمة تنس الطاولة أن تكتب تاريخا مبكرا وتصنع شعبية قوية فى ظل امتلاكها طموحا بلا حدود فى عالم لعبة تنس الطاولة بتحقيقها بطولات فى سن صغيرة.

تصدرت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة التصنيف العالمى للناشئات تحت 17 سنة، وفقا للاتحاد الدولى للأسبوع الـ11 خلال العام.

وتصدرت هنا جودة لاعبة منتخب مصر فى تنس الطاولة التصنيف العالمى للعبة للشابات تحت 19 سنة، للمرة الثانية فى شهر نوفمبر الماضى، حيث سبق وتصدرت التصنيف العالمى تحت 15 و17 و19 سنة، وفقا للاتحاد الدولى لتنس الطاولة ، حيث شاركت فى بطولة البرتغال الدولية، وحققت خلالها ميداليتين فضية وبرونزية، حيث توجت بالفضية فى منافسات تحت 15 سنة، والبرونزية في منافسات تحت 19 سنة.

هنا جودة من مواليد 12 ديسمبر عام 2007، وبدأت اللعبة فى الرابعة من عمرها واشتهرت بعد تألقها مع النادى الأهلى قبل أن تحترف بالسويد، ونجحت فى التتويج بذهبية بطولة البرتغال الدولية لتنس الطاولة للناشئين، واحتلال المركز الأول، وذلك بعد الفوز على منافستها لاعبة روسيا بنتيجة 3-0 من قبل.

بشكل غير متوقع ودون حسابات، ظهرت كمنحة لمصر فى لعبة التنس، التى ما تزال تبحث عن طريق المجد، لتأتى ميار شريف من بعيد وتكون مثالا للتحدى والحضور وإثبات الذات، رغم كل الصعوبات، وتكون النموذج الأول للناشئات بأنه لا يوجد مستحيل في الرياضة وإنما الأمر بالعطاء والاجتهاد، وبعد أدائها المشرف فى البطولات الدولية تقدمت البطلة المصرية والتى وصفتها الجماهيربـ "فتاة مصر الذهبية".

كما أو البطلة المصرية هداية ملاك لاعبة التايكوندو لم تقف عند إنجاز واحد في مسيرتها الرياضية المشرفة، وذلك بعد تتويجها ببرونزية التايكوندو في أولمبياد ريودي جانيرو 2016، بل واصلت البطلة المصرية تألقها وعادت من جديد لتخطف برونزية أولمبياد طوكيو الماضية، رغم تحدي اللعب في وزن مختلف لتثبت جدارتها الرياضية من جديد وتؤكد أن الأهم من الوصول إلى القمة هو الحفاظ عليها.