إياب تصفيات كأس أمم إفريقيا.. موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام مالاوي

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز على نظيره مالاوي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وواجه منتخب مصر نظيره مالاوي، على أرضية استاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة الثالثة من التصفيات القارية.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات غينيا ومالاوي وإثيوبيا.

وبهذا الفوز، رفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة السادسة محتلًا صدارة ترتيب المجموعة، بينما يتواجد مالاوي في المركز الثالث ولديه ثلاث نقاط.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين منتخب مصر ومالاوي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 من شهر مارس الجاري، وتنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.