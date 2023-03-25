شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة فيوتشر وطلائع الجيش فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق فيوتشر مع نظيره طلائع الجيش فى المباراة التي تجمع الفريقين باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية.

تقام مباراة فيوتشر وطلائع الجيش فى التاسعة والربع مساء اليوم، السبت، وكان فريق فيوتشر قد توج بالنسخة الأولى من البطولة والتى أقيمت العام الماضي، وذلك بعد تغلبه فى المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ليحصد أبناء علي ماهر أول ألقابهم فى سنة أولى دوري ممتاز.

موعد مباراة فيوتشر وطلائع الجيش

ترتيب فيوتشر في الدوري

يدخل فريق فيوتشر مباراة اليوم تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، منتشيا، بعدما استعاد الفريق توازنه محليا وأفريقيا، حيث نجح فيوتشر في فرض هيمنته على وصافة مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 44 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 21 مباراة ط، فاز في 11 لقاء وتعادل في 9 مباريات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو فيوتشر 27 هدفا واستقبلت شباكهم 14.

وشدد علي ماهر على أهمية الفوز فى المباراة المرتقبة لمواصلة رحلة الدفاع عن اللقب، خاصة أن البطولة شهدت الكثير من النتائج المتغيرة والمفاجآت.

ترتيب الطلائع في الدوري

يحتل طلائع الجيش المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، فاز في 3 لقاءات، وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 21 هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا آخر.

وحذر عماد النحاس لاعبيه، من خطورة الجانب الهجومي لفيوتشر، خاصة رباعي الهجوم، مروان محسن وأحمد عاطف ومحمد رضا بوبو وأحمد رفعت العائد مؤخرا للمشاركة، كما شدد النحاس على أهمية الفوز في تلك المباراة لمنح الفريق حافز إيجابي قبل استئناف مباريات الدوري.