شكرا لقرائتكم خبر عن هل تغاضى الجابونى" أتشو" عن طرد لاعب مالاوى أمام الفراعنة؟ عادل عقل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي الجابونى بيير خيسلان الذى أدار نهائي شان 2022 لم يكن حاسما خلال إدارته لمواجهة مصر ومالاوي التي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بفوز الفراعنة 2/صفر.

وأشار عقل إلى أن الحكم الجابونى تمتع بلياقة بدنية جيدة خلال فعاليات اللقاء، وبذل جهدا كبيرا للتواجد بالمكان المناسب، لأنه لم يكن حاسما مع اعتراضات لاعبى المنتخب الضيف التي بدأت مع أول مخالفة احتسبها الحكم على منتخب مالاوي.

وأوضح عقل أن الحكم تدخل بالصافرة واحتسب 24 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب، كما أشهر البطاقة الصفراء لرباعي الفراعنة طارق حامد ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازى وكهربا مقابل إنذار وحيد للفريق الضيف من نصيب ستيفن ديفو في الدقيقة 91 للعب بقوة زائدة مع حجازي مدافع منتخب مصر، لكن المخالفة كانت إشهار البطاقة الحمراء طبقا للقانون؛ لاستخدام لاعب مالاوي الكوع "سلاح" في وجه أحمد حجازى، لكنه اكتفى بإنذار فقط، كما تغاضى عن إشهار البطاقة الصفراء لثنائي مالاوى لوراتس وبيترو للاعتراض والتهور خلال شوط اللقاء الأول، مما أدى إلى استمرار اعتراضات لاعبى مالاوي على قرارات التحكيم طوال المباراة التي استمرت حتى الدقيقة، بعد إضافة الوقت بدل الضائع، لكن الحكم تهاون في شخصيته أمام اعتراضات لاعبى مالاوي.

وقال عقل إن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركز جيد، وأشارا على 7 حالات تسلل في توقيت مناسب كما سمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة وتعاونا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون، كما أدى الحكم الرابع مهامه بشكل جيد وسيطر على المنطقة الفنية وتعاون مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.