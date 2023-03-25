شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستأنف تدريباته اليوم على فترتين استعداداً لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل تدريباته اليوم، السبت، على فترتين في الرابعة عصراً وفى التاسعة مساءً، استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها مساء الخميس المقبل على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان حمزة الجمل قد منح لاعبى الاسماعيلى راحة من التدريبات الخميس والجمعة بمناسبة شهر رمضان الكريم.

ونجح فريق الإسماعيلى في التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح.

وطالب حمزة الجمل من اللاعبين بضرورة بذل الجهد في الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى والابتعاد من مراكز الهبوط.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.