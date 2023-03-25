شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: أعتمد على الأسلوب الهجومى مع منتخب مصر.. وهذه أبرز السلبيات أمام مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطنى، أنه يعتمد على الأسلوب الهجومى مع الفراعنة، لافتا إلى أن أبرز السلبيات التي ظهرت في مواجهة مالاوي بالأمس تتمثل في إضاعة الفرص وعدم القدرة على تسجيل أكثر من هدفين.

وقال فيتوريا، خلال تصريحات عقب المباراة في المؤتمر الصحفى، إنه يعمل دائما على تطبيق خطة الاستحواذ على الكرة والمبادرة الهجومية تبدأ من عنده، موضحاً أن يمتلك لاعبين من ليفربول وطرابزون واتحاد جدة والأهلى والزمالك وبيراميدز قادرة على تنفيذ أفكاره.

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر، إنه أبلغ عمر مرموش بضرورة الذهاب للمرمى واختراق الدفاع، موضحاً أنه شدد عليه بأن اللاعب الجناح ليس جيداً بالنسبة له أن يستلم الكرة ويمررها إلى وسط الملعب ولكن الأفضل الإيجابية على المرمى.

وفاز المنتخب الوطنى على نظيره مالاوى بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوى، بالجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت إيفوار.

افتتح أهداف المنتخب الوطنى محمد صلاح في الدقيقة 20، بينما أضاف الفراعنة الهدف الثانى مع نهاية الشوط الأول عن طريق نيران صديقة من منتخب مالاوى.

بهذه النتيجة تصدر المنتخب الوطنى المجموعة الرابعة مؤقتاً برصيد 6 نقاط لينتظر نتيجة مباراة إثيوبيا وغينيا المقامة حالياً، بينما تجمد رصيد مالاوى عند النقطة الثالثة بالتساوى مع إثيوبيا وغينيا.