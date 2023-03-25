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أحمد حمدى حكما لمباراة فيوتشر وطلائع الجيش بكأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم إدارة مباراة فيوتشر وطلائع الجيش للحكم أحمد حمدى ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة. 

 

وجاء طاقم التحكيم كالتالى: أحمد حمدى حكم ساحة ويعاونه كل من هانى خيرى و محمد خالد عيد و حكم رابع محمود منصور، وعلى تقنية الفار مصطفى الشهدى ويساعده أسامة السيد. 

 

وعلى جانب آخر حذر علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، لاعبيه من مفاجآت بطولة كأس رابطة الأندية المصرية فى الأدوار الإقصائية، وذلك قبل مواجهة طلائع الجيش في ثمن النهائي، مشددا على أهمية اللعب بجدية منذ بداية اللقاء، وعدم التهاون فى أى فرصة تتاح على المرمى، لاستئناف رحلة الدفاع عن لقب البطولة الذي يحمله الفريق عن الموسم الماضي.

 

ويلتقي فيوتشر مع طلائع الجيش اليوم السبت، بحثا عن الدفاع عن اللقب الذي يحمله عن النسخة الأولى من البطولة، وكان فريق فيوتشر قد استأنف تدريباته الثلاثاء الماضي بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي حصل عليها لاعبو الفريق.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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