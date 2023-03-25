شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى حكما لمباراة فيوتشر وطلائع الجيش بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم إدارة مباراة فيوتشر وطلائع الجيش للحكم أحمد حمدى ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاء طاقم التحكيم كالتالى: أحمد حمدى حكم ساحة ويعاونه كل من هانى خيرى و محمد خالد عيد و حكم رابع محمود منصور، وعلى تقنية الفار مصطفى الشهدى ويساعده أسامة السيد.

وعلى جانب آخر حذر علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، لاعبيه من مفاجآت بطولة كأس رابطة الأندية المصرية فى الأدوار الإقصائية، وذلك قبل مواجهة طلائع الجيش في ثمن النهائي، مشددا على أهمية اللعب بجدية منذ بداية اللقاء، وعدم التهاون فى أى فرصة تتاح على المرمى، لاستئناف رحلة الدفاع عن لقب البطولة الذي يحمله الفريق عن الموسم الماضي.

ويلتقي فيوتشر مع طلائع الجيش اليوم السبت، بحثا عن الدفاع عن اللقب الذي يحمله عن النسخة الأولى من البطولة، وكان فريق فيوتشر قد استأنف تدريباته الثلاثاء الماضي بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي حصل عليها لاعبو الفريق.