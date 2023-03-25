شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. استكمال مباريات دور الـ16 لكأس رابطة الأندية المحترفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، السبت، منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة.

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

وفى حال تأهل الزمالك لدور الـ8 سيواجه الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفى نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وفاركو مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.

مواعيد مباريات دور الستة عشر لكأس رابطة الاندية

السبت 25 مارس

فيوتشر & طلائع الجيش..9.15 مساء

الأحد 26 مارس

الزمالك & البنك الأهلى..9.15 مساء

بيراميدز & إنبى..9.15 مساء

القناة الناقلة لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.