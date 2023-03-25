شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلى فى قمة ختام المرحلة الثانية بدورى محترفى كرة اليد رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 31/23 فى ختام الدور الثانى بالمرحلة الثانية من دورى محترفى كرة اليد على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وانتهت قمة الدور الأول بفوز الأهلى بنتيجة 27 / 22 على نفس الصالة يوم 23 فبراير الماضى.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير الماضى.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.