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القاهرة - سامية سيد - يواجه المنتخب الوطنى نظيره مالاوى فى الثالثة عصر يوم الثلاثاء المقبل، على أرضية ملعب منتخب مالاوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

ويدخل المنتخب الوطنى المباراة القادمة أمام مالاوى وعينه الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة حسم ملف التأهل إلى مسابقة كأس الأمم الأفريقية، والتي من المقرر أن تقام أحداثها في كوت ديفوار عام 2024.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية

في سياق متصل فاز المنتخب الوطنى على نظيره ومالاوى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوى بالجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

افتتح أهداف المنتخب الوطنى محمد صلاح في الدقيقة 20 بينما أضاف الفراعنة الهدف الثانى عن طريق نيران صديقة من منتخب مالاوى.

بهذه النتيجة تصدر المنتخب الوطنى المجموعة الرابعة مؤقتاً برصيد 6 نقاط لينتظر نتيجة إثيوبيا وغينيا المقامة حالياً، وتجمد رصيد مالاوى عند النقطة الثالثة بالتساوى مع إثيوبيا وغينيا.

الشوط الأول

نشاط هجومى مكثف شهدته الدقائق الأولى من المباراة، عن طريق منتخبنا الوطنى، بأقدام محمد صلاح الذى تلقى عرضية متقنة من محمد حمدى في الدقيقة الثانية أبعدها حارس مرمى مالاوى، إلى ضربة ركنية، وبعدها سيطر الفراعنة على منطقة وسط الملعب.

وشهدت الدقيقة الثامنة أخطر فرص المنتخب الوطنى عن طريق محمد عبد المنعم الذى سدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة، وواصل الفراعنة هجومهم عن طريق انطلاقات مصطفى محمد الذى سدد كرة قوية في الدقيقة التاسعة تصدى لها حراس مالاوي.

واصل المنتخب الوطنى هجومه القوى مستغلاً انطلاقات الثلاثى محمد صلاح ومحمد حمدى ومصطفى محمد، وفى الدقيقة 20 نجح الفراعنة في فك شفرة منتخب مالاوي عن طريقة جملة مميزة بين محمد صلاح ومحمد حمدى، أنهاها نجم ليفربول في شباك مالاوي.

وأهدر عمر مرموش فرصة هدف محقق لمنتخب مصر في الدقيقة 33 بعدما تلقى أسيست من زميله أحمد حجازى، ولكن مرموش أطاح بالكرة أعلى مرمى مالاوي، ونشط أداء الفراعنة في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول لإضافة الهدف الثانى.

الشوط الثانى

استمر المنتخب الوطنى في الضغط على مالاوى لزيادة غلة الأهداف، حيث سدد محمود حمادة كرة في الدقيقة 50 من عمر اللقاء ولكنها مرت أعلى مرمى حارس مالاوي، في الوقت الذى اكتفى فيه الضيوف بالدفاع للتصدى لهجمات الفراعنة.

وشهدت الدقيقة 67 كرة عرضية من محمد هاني داخل منطقة الجزاء لمنتخب مالاوي وضربة رأسية من مرموش يتصدى لها حارس مالاوي، وبعدها يشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء لطارق حامد لاعب المنتخب الوطنى.

وأجرى البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطنى، التبديل الأول في الدقيقة 68 بدخول إمام عاشور بديلاً لـ محمود حماده، لتنشيط الخط الأمامى، خصوصاً أن عاشور من اللاعبين المميزين الذين يمتازون بالإيجابية والتسديد على المرمى.

كما دفع فيتوريا بحمدى فتحى بديلاً لطارق حامد في الدقيقة 80 وأحمد عبد القادر مكان عمر مرموش في الدقيقة 81 وأجرى الخواجة التبديل الرابع بنزول محمود عبد المنعم "كهربا" بديلاً لمصطفى محمد لتنشيط الخط الأمامى وأخيرا مروان عطية مكان أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 87.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوى، خط الدفاع: محمد هانى، أحمد حجازى، محمد عبد المنعم، محمد حمدى،خط الوسط: طارق حامد ، محمود حمادة، أحمد سيد "زيزو"، الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

وتواجد على دكة بدلاء منتخب مصر كل من: "أحمد الشناوى ، أحمد فتوح ، حمدى فتحى ، مروان حمدى ، هشام صلاح ، محمد صبحى ، على جبر ، إمام عاشور ، أحد عبد القادر ، محمود كهربا ، مصطفى فتحى ، أحمد حسن "كوكا".