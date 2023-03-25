شكرا لقرائتكم خبر عن حماده صدقى: منتخب مالاوى متواضع.. وفيتوريا ينجح فى أول تجربة رسمية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة صدقي، نجم الأهلي ومدرب منتخب مصر السابق، من خلال برنامج "استوديو الرياضة" على تليفزيون ”الخليج 365” والذي يقدمه الإعلامي وليد ماهر، أن منتخب مصر اكتفى بهدفي الشوط الأول، وقدم أداء سريعا، وظهر بشكل مميز في الـ45 دقيقة الأولى وتغير الوضع تماما في الشوط الثاني، وأدى اللاعبون أداء تجاريا، وبدأوا التفكير في مباراة العودة المقررة الثلاثاء المقبل.

وأكد أن منتخب مالاوي فريق متواضع لدرجة أن محمد الشناوى لم يختبر خلال المباراة إلا في تسديدة واحدة من كرة ثابتة مرت بجوار القائم.

وأوضح مدرب منتخب مصر السابق أن الفوز مهم جدا ليستعيد الفريق الثقة ونغمة الفوز مرة أخرى ويتصدر المجموعة مرة أخرى وتجربة فيتوريا تعتبر جيدة حتى الآن، وأتوقع نجاحه مع مجموعة اللاعبين الحالية خلال الفترة المقبلة.