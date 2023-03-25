الامارات | «البادل» وُلدت في «ند الشبا».. مشاركة 500 لاعب ولاعبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الأمين العام لاتحاد البادل سعيد المري، أن عدد اللاعبين المشاركين في بطولة البادل ضمن النسخة العاشرة لدورة ند الشبا الرياضية تضاعف 10 مرات مقارنة بالنسخة الأولى التي انطلقت في 2013، مشيراً إلى أن عدد المشاركين حالياً وصل إلى 500 لاعب ولاعبة فيما لم يكن يتعدى 50 لاعباً قبل 10 سنوات، منوهاً بالدور الكبير الذي لعبته دورة ند الشبا الرياضية في زيادة شعبية اللعبة وانتشارها في الإمارات.

وقال المري في تصريحات صحافية: «إن البادل تنس ولدت في دورة ند الشبا وانطلقت منها لتصبح أكثر الألعاب تطوراً والأسرع نمواً في السنوات الأخيرة، بفضل الدعم اللامحدود من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل»، وأضاف: «يبدو تطور البادل واضحاً من خلال اتساع قاعدة الممارسين وزيادة عدد الأندية وانتشار الملاعب في المجمعات السكنية والمدارس».

وكشف المري عن توزيع منافسات البادل على ثلاثة أسابيع، إذ يقام في الأسبوع الأول منافسات الفئات المحلية التي تضم خمسة تصنيفات مختلفة، وهي فئة التصنيف المحلي 10 نقاط (رجال)، التصنيف المحلي 10 نقاط (سيدات)، التصنيف المحلي 100 نقطة (مفتوحة)، الفئة المزدوجة إماراتي ووافد (مفتوحة)، فئة الناشئين دون 16 عاماً. وتقام منافسات الفئة الدولية الذهبية في الأسبوع الثاني قبل أن تختتم البطولة الدولية منافسات البادل في الأسبوع الثالث.

وقال المري: «إن الهدف من إطلاق فئة الناشئين يأتي ضمن خطة الاتحاد لتطوير اللعبة والبحث عن مواهب جديدة والتركيز عليها لتكون رافداً مهماً للأندية والمنتخب الوطني في المستقبل». وأضاف: «كشفت مشاركتنا في بطولة العالم نوفمبر الماضي عن فروقات في المستوى بيننا وبين المنتخبات الأخرى، لذا قررنا التركيز أكثر على الفئات العمرية وصقل المواهب». وختم المري تصريحاته بالتأكيد على جاهزية المنتخب الوطني للبطولة الدولية التي تقام ضمن منافسات دورة ند الشبا لتقديم أداء قوي يعكس تطور مستواه، بعدما توج العام الماضي بلقب البطولة الخليجية، مشيراً إلى أنه تم توزيع المنافسات بشكل يسمح للاعبي المنتخب بالمشاركة في الفئات المحلية ثم الفئة الدولية الذهبية، ما يساعدهم على الاستعداد الجيد للبطولة الدولية. وتجري اللجنة المنظمة سحوبات يومية على جوائز قيمة للجمهور الحاضر في مجمع ند الشبا الرياضي لمتابعة المنافسات، وتتضمن السحوبات جوائز مالية قيمة بالإضافة إلى السحب على ست سيارات فورد من أحدث طراز مقدمة من شركة الطاير للسيارات، كما أعدت منطقة الطعام التي وزعت فيها عربات الطعام من المشاريع الصغيرة تشجيعاً للمستثمرين الوطنيين في بداية مشروعاتهم.

نتائج 15 مباراة

وشهدت بطولة البادل، التي انطلقت أول من أمس، بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، بمشاركة 500 لاعب من المحترفين والهواة، منافسات قوية بين المشاركين من فئة التصنيف المحلي 100 نقطة في دور الـ32، وأقيمت 15 مباراة في تلك المرحلة من البطولة، وأسفرت نتائجها عن فوز فريق روبرتو رودريجيس ومارتين نوشيز على فريق مروان القيسي وإشان شوبال (6-1 و6-2) وفوز فريق جوناثان جرين ومرشال على فريق محمد الهولي وبلال جورني (6-4 و4-6 و10-8)، وفوز فريق عمير الزرعوني وحميد بن لاحج على فريق خالد الفلاسي وخلفان بالهول (3-6 و6-3 و10-7) وفوز فريق عيسى المرزوقي وأحمد مصطفى على فريق حمد عبدالله ومحمد المهيري (6-2 و2-6 و11-9)، وفوز فريق سعود العارف وناصر البلوشي على فريق سعيد المنانا وعبدالله السويدي (6-4 و7-6)، وفوز فريق حمد المازمي ومحمد القاسم على فريق محمد الفلاسي وسعيد مالك (4-6 و6-2 و10-2). كما فاز فريق محمد الشامسي ودانيل دوبازو على فريق محمود العطار وديفيد ويليام (6-0 و6-0)، وفاز فريق فرانشسكو رودريجيس وإجناسيو جونزاليس على فريق فيندر شوهان وأمينو آدم (6-0 و6-0)، وفاز فريق عبدالله عبدالعزيز وفارس الجناحي على فريق ماريا مارتينيز وفوفا نيكولينكو (6-2 و6-0)، وفاز فريق سالم الهولي وأندريس فيرا على فريق سامي السيد وخوليو بيريز (7-6 و6-3)، وفاز فريق رانجان باراديب وربيع المرستاني على فريق حمدان الجناحي ومحمد الجناحي (6-0 و6-3)، وفاز فريق علي العارف وفيكتور مينا على فريق إميليو ميساس وجسوان بيبو (4-6 و6-3 و12-10).

50

لاعباً شاركوا في منافسات البادل تنس قبل 10 سنوات بدورة ند الشبا.