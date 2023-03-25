الامارات | تنافس «سعودي - ياباني» على لقب كأس دبي العالمي الـ 27

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتقدم حامل اللقب، الجواد السعودي «كنتري غرامر» مجموعة تضم 14 من أقوى جياد مسافة 2000 متر رملي على الساحة الدولية، للمنافسة على لقب الشوط التاسع والرئيس في الأمسية الـ27 من «كأس دبي العالمي»، التي تنطلق اليوم على مضمار «ميدان» بجوائز تبلغ 30.5 مليون دولار.

ويطمح «كنتري غرامر» المملوك لـ«زيدان للسباقات ومزرعة وينستار وكومنويلث توروبريدز»، لحصد لقبه الثاني على التوالي في الشوط التاسع المخصص لخيول «جروب1» لمسافة 2000 متر، بجوائز تبلغ 12 مليون دولار، برعاية «طيران الإمارات». ويسعى «كنتري غرامر» إلى معادلة إنجاز أسطورة غودولفين الجواد «ثندر سنو» بطل نسختي 2018 و2019، حيث يعد الوحيد الذي نجح بتاريخ الكأس في إحراز اللقب مرتين متتاليتين.

وتصطدم طموحات «كنتري غرامر» بوجود محفل قوي من نخبة الجياد العالمية، تتقدمها ثمانية من الجياد اليابانية الطامحة لإهداء بلادها اللقب الثاني تاريخياً في الكأس، بعد تتويج «فيكتوريا بيسا» في 2011، ومن أبرز المرشحين منها للقب، بطل كأس اليابان «فيلا أزول»، بجانب بطل كأس السعودية فبراير الماضي الجواد «بانثالاسا».

ولعبت قرعة الشوط الرئيس التي جرت الأربعاء الماضي، في منح «كنتري غرامر» والياباني «بانثالاسا» حظوظاً متساوية للمنافسة على اللقب، بعد أن منحت الجواد السعودي بوابة الانطلاق الـ14، قبل الأخيرة، مقابل انطلاق منافسه الياباني من البوابة الـ15 والأخيرة، فيما ينطلق «فيلا أزول» من البوابة الخامسة.

وتعول الآمال الإماراتية في إهداء الدولة اللقب الـ14 تاريخياً على اثنين من الجياد، بداية مع «إلجيرز» بشعار حمدان السبوسي وإشراف المدرب سايمون وإد كريستفورد، الذي سبق له الفوز في كرنفال الموسم الحالي بلقبي الجولتين الأولى والثانية من بطولة «تحدي آل مكتوم»، بالإضافة إلى «بندوق» لمحمد أحمد، الذي خدمته القرعة بمنحه بوابة الانطلاق السابعة الأفضل على الإطلاق، مقارنة بالبوابة الـ13 الصعبة نسبياً لـ«إلجيرز».

وتتكل الآمال السعودية، بجانب حامل اللقب «كنتري غرامر» على خدمات بطل كأس السعودية لعام 2021 الجواد «إيمبليم رود» الطامح لإهداء المملكة لقبها الثالث تاريخياً في الكأس، بعد لقب أول من خلال «أوروغيت» عام 2017، وثانٍ في نسخة العام الماضي مع «غرامر».

وتبحث البحرين والكويت عن لقبهما الأول بالكأس، عبر الاتكال على جوادين خبرا مضمار «ميدان»، وحققا عليه نتائج مميزة، إذ تستند الحظوظ البحرينية إلى الجواد «سالوت ذا سولجير» بشعار «فيكتوريس للسباقات»، وإشراف المدرب فوزي ناس، وذلك بعد الأداء المطمئن والقوي الذي قدمه الجواد خلال فوزه مطلع مارس الجاري بلقب الجولة الثالثة من بطولة «تحدي آل مكتوم» المماثلة، من حيث المضمار الترابي ومسافة 2000 متر لمسار كأس دبي العالمي، فيما تستند الكويت إلى الجواد «ريمورس» بشعار «إسطبلات الراشد»، وإشراف المدرب بوبات سيمار، والذي سبق له ديسمبر الماضي الفوز بلقب «ذا انتصار» على مسافة 2000 متر ذاتها.

■ «كنتري غرامر» ينطلق من البوابة الـ14، مقابل البوابة الـ15 لـ«بانثالاسا».



■ تعوّل الآمال الإماراتية في تحقيق اللقب الـ14 في «كأس دبي العالمي» على الجوادين «إلجيرز» و«بندوق».



«لورد نورث» يبحث عن ثلاثية تاريخية

يطمح حامل لقب النسختين الأخيرتين، من سباق «دبي تيرف»، الجواد «لورد نورث»، المملوك لـ«الشيخ زايد بن محمد للسباقات»، إلى إنجاز الثلاثية التاريخية على التوالي في السباق المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب1»، ويجري في الشوط السابع لمسافة 1800 متر عشبي، بجوائز تبلغ 5 ملايين دولار، في إنجاز لم يسبق أن حققه أي جواد بتاريخ سباق «دبي تيرف».

وتصطدم طموحات «لورد نورث» بقائمة من الجياد القوية، صاحبة الإنجازات الرفيعة على ساحة سباقات الخيل حول العالم، يبرز منها الياباني «سيريفوس»، الذي لم يخسر منذ يونيو الماضي، والقادم من انتصارين قويين في «فوجي ستيكس» و«مايل شامبيونشيب»، في مضمار «هانشين».

وهذا بالإضافة إلى وجود الجواد «أوردر أوف أستراليا»، بإشراف المدرب الإيرلندي الخبير أيدن أوبراين، القادم من فوزٍ بسباق قطر، الشهر الماضي، إلا أن الخطورة تأتي من ممثل فريق «شادويل» الجواد «الفريق»، الذي سبق له مطلع الشهر أن اختبر قوته على المسافة والمضمار ذاتهما بفوزه في سباق «جبل حتا» ضمن أمسية «سوبر ساترداي».

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