الامارات | المغرب تواجه البرازيل اليوم في أول امتحان بعد مونديال قطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخب المغرب الذي حقق الإنجاز في مونديال قطر عندما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ الدور نصف النهائي من كأس العالم، اختباراً حقيقياً عندما يستضيف ودياً البرازيل بطلة العالم خمس مرات، اليوم، في طنجة.

وكان المغرب حقق مشواراً تاريخياً أنهاه في المركز الرابع في مونديال قطر، فيما ودّع المنتخب البرازيلي من ربع النهائي بركلات الترجيح أمام كرواتيا.

وستكون المباراة الأولى التي تخوضها البرازيل على الأراضي المغربية.

ويتسع ملعب ابن بطوطة لـ65 ألف متفرج، وكان مسرحاً لمواجهتي فلامنغو البرازيلي في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أنهاها في المركز الثالث.

وبعد رحيل مدرب البرازيل السابق تيتي إثر نهائيات كأس العالم، قرر الاتحاد البرازيلي تسمية مدرب مؤقت هو رامون مينيزيس (50 عاماً) الذي يشرف على منتخب ما دون 20 عاماً.

وقال رئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريغيش: «هذه بداية جيدة لكرة القدم البرازيلية.. اخترنا خصماً قوياً هو المغرب الذي بلغ نصف نهائي المونديال».