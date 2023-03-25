الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انقطاع

فشلت محاولات إقناع اللاعب المنقطع عن تدريبات فريقه منذ 10 أيام اعتراضاً على عدم مشاركته في المباريات الأخيرة بالدوري، إذ قرر اللاعب إنهاء علاقته مع ناديه بهذا الشكل خصوصاً أن عقده ينتهي بعد شهرين.

انزعاج

بدا اتحاد لعبة فردية منزعجاً من تصرفات رئيس الاتحاد السابق، الذي حاول في مرات عديدة التدخل في شؤون مجلس الإدارة عبر رسائل نصية بخاصية «واتس أب»، يطالبهم فيها بتطبيق بعض المقترحات التي يرى أنها في صالح اللعبة.

احتفاظ

يخشى مسؤول رياضي في لعبة فردية عدم قدرته على الاحتفاظ بمنصبه الإقليمي، بعدما تزايدت الشكاوى ضده في الفترة الأخيرة من مسؤولي بعض الاتحادات التي تتبعه، ما قد يدفعه لعدم الترشح للدورة الجديدة.

إقناع

قال مقربون من مدرب أجنبي بأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين إن المدرب سعى لإقناع أحد اللاعبين الأجانب بالفريق لتمديد عقده، والاستمرار مع الفريق موسماً آخر، لكن اللاعب مصمم على الرحيل بعد حصوله على عرض مُغرٍ من نادٍ آخر.

تجربة

وصف مراقبون لدوري الدرجة الأولى تجربة رفع عدد الفرق المشاركة إلى 17 فريقاً بـ«المميزة» من ناحية المكاسب المتحققة، أبرزها عدد المباريات التي قادت لنيل الكثير من لاعبي دكة الاحتياط فرصة اللعب، داعين إلى البحث عن فرصة تعزيزها.

رديف

قال متابعون لدوري الرديف تحت 21 سنة إنهم بحاجة لتنظيم بطولة أخرى تقام خلال فترات توقف دوري أدنوك للمحترفين على غرار كأس المحترفين لعدم التوقف فترات طويلة دون خوض المباريات.

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