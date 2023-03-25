بهدف وأسيست.. صلاح يقود الفراعنة للفوز على مالاوي في تصفيات إفريقيا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق المنتخب الوطني، فوزا مستحقا على نظيره مالاوي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، بالجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.

وافتتح أهداف المنتخب الوطنى محمد صلاح في الدقيقة 20، بينما أضاف الفراعنة الهدف الثانى مع نهاية الشوط الأول عن طريق نيران صديقة من منتخب مالاوي، بعدما صنع صلاح كرة لمرموش، والذي سدد الكرة ليتغير اتجاهها وتسكن شباك الضيوف.

بهذه النتيجة تصدر المنتخب الوطنى المجموعة الرابعة مؤقتاً برصيد 6 نقاط لينتظر نتيجة مباراة إثيوبيا وغينيا المقامة حالياً، بينما تجمد رصيد مالاوى عند النقطة الثالثة بالتساوى مع إثيوبيا وغينيا.

رابط الأهداف: https://vidbtol2.stad90.com/embed/OdyuHf6e41do9