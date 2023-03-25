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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الجمعة 24-3-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها، طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، من محللي الأداء فى الفريق تجهيز ملخص لمباريات فريق الهلال السوداني.

مران الأهلي.. ظهور كولر بعد رحلة سويسرا.. ومحاضرة فنية استعدادا للهلال السوداني

استأنف فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم؛ الجمعة؛ استعدادا لمباراة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا؛ حيث خاض الفريق مرانا على ملعب التتش بعد إجازة لمدة أسبوع حصل عليها الفريق عقب الفوز على القطن الكاميروني بملعب الأخير السبت الماضي في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

يعقد السويسرى مارسيل كولر ، المدير الفنى للنادى الأهلى، اجتماعاً مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران فريقه مساء اليوم، الجمعة، لوضع برنامج التدريبات خلال الفترة المقبلة استعداداً للموقعة المصيرية أمام الهلال السودانى.

يخضع ياسر إبراهيم، مدافع النادى الاهلى، لفحص طبى قبل انطلاق مران فريقه اليوم، الجمعة، استعداداً لمباراة الهلال السودانى، وذلك للوقوف على مدى تعافيه من الإصابة فى عضلة السمانة، والتى تعرض لها قبل مباراة فريقه الأخيرة أمام القطن الكاميروني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أجرى مسئولو النادي الأهلي، على مدار الساعات الماضية، اتصالات بلاعبى الفريق الموجودين فى المنتخبات الوطنية المختلفة خلال فترة التوقف الدولى الحالية، وحرص مسئولو النادي على التحدث مع اللاعبين بشأن حالتهم الفنية والمعنوية قبل بدء المباريات المختلفة لهم مع منتخباتهم.

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، من محللي الأداء فى الفريق تجهيز ملخص لمباريات فريق الهلال السوداني التى خاضها فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، من أجل دراسته جيداً قبل مواجهة الفريقين المرتقبة 1 أبريل المقبل فى ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يظهر عدد كبير من اللاعبين الناشئين فى مران الأهلي مساء اليوم، الجمعة، بملعب التتش لتعويض الغيابات الكثيرة عن الفريق الأول للإصابة أو للتواجد مع المنتخبات المختلفة ضمن منافسات الأجندة الدولية.

يقود السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الجمعة بعد العودة للقاهرة قادماً من بلاده عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها هناك.

يستأنف فريق الاهلى اليوم الجمعة تدريباته على ستاد التتش في التاسعة مساء استعداداً لمواجهة الهلال السوداني والمقرر إقامتها يوم 1 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بدأ مسئولو النادي الأهلي فتح ملف تمديد تعاقد محمود متولى مدافع الفريق والذى ينتهي بنهاية الموسم المقبل، من أجل الاستمرار مع الأهلي لمدة 3 سنوات جديدة، لاسيما بعد الحصول على الضوء الأخضر من مارسيل كولر المدير الفني لتجديد عقد متولى، باعتباره من أهم الركائز فى صفوف الفريق الأحمر فى الوقت الحالي.