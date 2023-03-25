شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 24 - 3 - 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الجمعة 24-3-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تسود حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة نادى الزمالك حول تولى اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني السابق لبيراميدز، تدريب الفريق الأبيض.
انقسام فى الزمالك بشأن تولى جونياس تدريب الفريق خلفا لـفيريرا
كشف سليمان وهدان، القائم بأعمال رئيس نادى الزمالك، الجهاز الفنى الذى سيتولى مهمة القيادة الفنية للفريق الكروى الأول فى مواجهة البنك الأهلي المقبلة، بكأس الرابطة.
يعود محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، لحماية عرين الأبيض فى مباراة البنك الأهلى المقرر لها بعد غدٍ الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الدور السادس عشر من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.
دخل الإيطالى والتر ماتزارى، المدير الفني السابق لنادى نابولى، دائرة المرشحين لتولى القيادة الفنية للفريق الكروى الأبيض، خلفا للبرتغالى فيريرا الذى رحل بعد فسخ عقده بالتراضى مع القلعة البيضاء.
يضع الجهاز الفنى للزمالك بقيادة أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدى بعد رحيل فيريرا واعتذار أسامة نبيه برنامجاً خاصاً لـ محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض ومحمد عبد الشافى ظهير الفريق لتجهيزهما لمباراة البنك الأهلى المقبلة.