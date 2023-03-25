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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الجمعة 24-3-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تسود حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة نادى الزمالك حول تولى اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني السابق لبيراميدز، تدريب الفريق الأبيض.

انقسام فى الزمالك بشأن تولى جونياس تدريب الفريق خلفا لـفيريرا

تسود حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة نادى الزمالك حول تولى اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني السابق لبيراميدز، تدريب الفريق الأبيض خلال الفترة القادمة، خلفا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا الذى فسخ عقده مؤخراً بالتراضى مع النادى.

كشف سليمان وهدان، القائم بأعمال رئيس نادى الزمالك، الجهاز الفنى الذى سيتولى مهمة القيادة الفنية للفريق الكروى الأول فى مواجهة البنك الأهلي المقبلة، بكأس الرابطة.

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل فى كأس الرابطة.

يعود محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، لحماية عرين الأبيض فى مباراة البنك الأهلى المقرر لها بعد غدٍ الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الدور السادس عشر من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

دخل الإيطالى والتر ماتزارى، المدير الفني السابق لنادى نابولى، دائرة المرشحين لتولى القيادة الفنية للفريق الكروى الأبيض، خلفا للبرتغالى فيريرا الذى رحل بعد فسخ عقده بالتراضى مع القلعة البيضاء.

يضع الجهاز الفنى للزمالك بقيادة أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدى بعد رحيل فيريرا واعتذار أسامة نبيه برنامجاً خاصاً لـ محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض ومحمد عبد الشافى ظهير الفريق لتجهيزهما لمباراة البنك الأهلى المقبلة.

استقر الرأي داخل مجلس إدارة نادى الزمالك على التعاقد مع مدير فنى أجنبى لقيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة بعد فسخ التعاقد مع البرتغالى جوسفالدو فيريرا بالتراضى، وتنازله عن مستحقاته والشرط الجزائى،حيث يؤمن المسئولون داخل القلعة البيضاء بأن المدرب الأجنبي هو الأصلح والأنسب في الوقت الحالي.

استقر مسئولو نادى الزمالك على الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد الذى يقود الفريق الأول خلال الفترة المقبلة خلفاً لـ فيريرا، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي، وذلك عقب مباراة البنك الأهلى المقرر لها يوم الأحد المقبل في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.