شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة منتخبى مصر ومالاوى فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب الوطنى الفوز على نظيره مالاوى بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، بالجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

افتتح أهداف المنتخب الوطنى محمد صلاح في الدقيقة 20، بينما أضاف الفراعنة الهدف الثانى مع نهاية الشوط الأول عن طريق نيران صديقة من منتخب مالاوى.

بهذه النتيجة تصدر المنتخب الوطنى المجموعة الرابعة مؤقتاً برصيد 6 نقاط لينتظر نتيجة مباراة إثيوبيا وغينيا المقامة حالياً، بينما تجمد رصيد مالاوى عند النقطة الثالثة بالتساوى مع إثيوبيا وغينيا.