شكرا لقرائتكم خبر عن الكاميرونى فرانك بيتو حكما لإياب المنتخب الأولمبى وزامبيا فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، طاقم تحكيم كاميروني للإدارة لقاء منتخب مصر الاولمبي ونظيره الزامبي في إياب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم تحت 23 عاما.

ويضم الطاقم كلا من: چينوت فرانك بيتو حكما للساحة، ويعاونه كل من: كارين فومو مساعد أول ورونالد ميتول مساعد ثاني وأليوم أليوم حكمًا رابعًا.

ويواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره زامبيا في مباراة الإياب بالجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات، يوم 27 مارس في مدينة نيدولا بزامبيا في الساعة السادسة أيضًا بتوقيت القاهرة.

وفاز منتخب مصر الأولمبي بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب الذي جمعت بينهما في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.