شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يسجل هدفه الـ50 مع منتخب مصر وينافس حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، التسجيل لصالح منتخب مصر أمام مالاوي في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم على استاد الدفاع الجوي، بتصفيات أمم أفريقيا 2023.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 50 هدفا مع منتخب مصر، ويأتي خلف حسام حسن الذي يحمل حاليا لقب الهداف التاريخي للفراعنة برصيد 68 هدفا سجلها.

وفيما يلي ترتيب أفضل 10 هدافين في تاريخ منتخب مصر:

1- حسام حسن- 68 هدفا

2- محمد صلاح – 50 هدفا

3- حسن الشاذلي – 42 هدفا

4- محمد أبو تريكة – 38 هدفا

5- أحمد حسن – 33 هدفا

6- عمرو زكي – 30 هدفا

7- عماد متعب – 28 هدفا

8- أحمد الكأس – 25 هدفا

9- محمود الخطيب – 24 هدفا

10- جمال عبدالحميد – 24 هدفا

ويخوض المنتخب المباراة بتشكيل يتكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هانى، أحمد حجازى، محمد عبد المنعم، محمد حمدى.

خط الوسط: طارق حامد ، محمود حمادة، أحمد سيد "زيزو" .

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

ويحتل منتخب إثيوبيا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب مالاوي صاحب المركز الثاني، ويأتي منتخب غينيا بالرصيد نفسه بالمركز الثالث، ويحل منتخب مصر بالمركز الرابع والأخير بذات النقاط، وهو ما يجعل تلك المجموعة متشابكة بشكل كبير.

وكان منتخب مصر قد حصد نقاطه الثلاث بفوز على غينيا بهدف نظيف، تلاه خسارة أمام إثيوبيا بثنائية دون رد.